Belfort, France

Le département du Territoire de Belfort est l'un des champions en terme de divorce : "sur 3 mariages, 2 couples divorcent. On est au même niveau que la région parisienne. Nous prononçons beaucoup plus de divorces que dans le reste du pays, où la moyenne est d'un mariage pour 3 divorces" souligne Alain Troilo, président du TGI de Belfort, alors que le tribunal accueille son nouveau juge aux affaires familiales.

Des affaires parfois douloureuses

Le président du Tribunal de Grande Instance de Belfort a insisté sur le rôle "important" du juge des affaires familiales, qui s'occupe d'environ 1000 dossiers par an, et traitant de problématiques liés aux divorces, aux séparations et aux gardes d'enfants : "On assiste parfois à des audiences dramatiques pour parfois des enjeux dérisoires. Mais on touche là quelque chose d'intime : c'est irrationnel. Parfois on lit des courriers que peuvent s'échanger des ex-conjoints, je ne peux même pas parler des termes qui sont utilisés tellement c'est ordurier. On est parfois dans des phases de séparation dans un processus de mauvaise foi complète de part et d'autre, de rancœur commune. Souvent ce que je dis aux couples, la fidélité, c'est d'être fidèle à la vie qu'on a eu ensemble : or quand ils se séparent ils ne sont fidèles à rien du tout".

L’intérêt de l'enfant avant tout

C'est Marie Corne, 40 ans, ancienne avocate à Paris entre 2004 et 2013, qui a été nommée cette semaine comme juge aux affaires familiales au TGI de Belfort tentera ainsi de rappeler à chaque parent l'importance de leur rôle auprès de l'enfant : "Quelque soit le milieu les parents en arrivent parfois à déraper complètement, y compris dans des milieux très instruits et très favorisés. Lorsque le conflit survit, on arrive parfois à des cristallisations autour des revendications de chacun, et parfois le parent perd de vue l’intérêt de leur enfant. Je m'emploierai à leur rappeler que seul l’intérêt de l'enfant compte".