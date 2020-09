Le Territoire de Belfort en rouge : vigilance accrue dans les bars et restaurants

La préfecture l'a annoncé ce dimanche : le Territoire de Belfort fait désormais partie des départements classés rouge. Ce qui veut dire que le Covid 19 y circule de manière active. Ce changement s'accompagne de nouvelles mesures sanitaires comme par exemple le port du masque obligatoire partout à Belfort et Valdoie depuis ce lundi. Dans les bars et restaurants, les gérants peuvent s'attendre à des contrôles renforcés dans les jours à venir.

Le Coquetel-Bar en vieille de ville de Belfort sanctionné

A Belfort, le préfet a pris une première décision. Le Coquetel-Bar en vieille ville fait déjà l'objet d'une fermeture administrative pour non respect des consignes sanitaires. " Je suis assez dépitée. Il a du se passer quelque chose. On ne fait pas une fermeture administrative sans rien. Je pense qu'il y a du avoir un ou deux contrôles avant", explique Patricia Gouvernet, représentante départementale des cafetiers au sein de l'UMIH, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. Les représentants du Coquetel-Bar n'était pas joignable ce lundi, jour habituelle de fermeture.

Il faut être vigilant, on a déjà subit onze semaine de fermeture !, Patricia Gouvernet représentante des cafetiers du Territoire de Belfort

" On était prévenu depuis la semaine dernière qu'on allait passer en rouge. Que ce soit cafetiers, restaurateurs, hôteliers, faites attention aux gestes barrières, au gel, aux masques. Dès qu'il bouge, le client doit mettre son masque !", rappelle Patricia Gouvernet qui gère aussi le café de la Pépinière à Belfort. " Il faut être vigilant. On a déjà subit onze semaine de fermeture. Le bar comme le restaurant, ça reste un endroit convivial. Dans cette période trouble, on doit avoir besoin de se rencontrer. Alors faites attention !", insiste-t-elle.

25% de chiffre d'affaires en moins au bar restaurant le Palais à Belfort depuis le déconfinement

La profession l'a bien compris. Le classement en zone rouge du Territoire de Belfort change la donne. Les autorités ne plaisantent plus. En zone rouge, les sanctions vont tomber si les cafetiers et restaurants ne sont pas sur leurs gardes. Mais on ne peut pas non plus demander l'impossible aux professionnels. " On ne peut pas mettre un policier derrière chaque client. Nous, nous avons une clientèle de gens responsables et qui viennent tous avec les masques. Maintenant, il est vrai qu'il y a des débordements dans certains endroits. Mais c'est toujours difficile de faire la morale aux gens. C'est diversement apprécié et c'est une difficulté pour nous", indique Vincent Favre, patron du bar restaurant le Palais à Belfort qui a déjà reçu une visite de la police municipale pour un contrôle des règles sanitaires. Son établissement a perdu 25% de son chiffre d'affaires depuis le déconfinement.