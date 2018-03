Belfort

Un hommage a été rendu ce mercredi dans le Territoire de Belfort aux victimes de l'attentat de Trèbes, dans l'Aude. Plusieurs cérémonies ont eu lieu en l'honneur des 4 victimes, dont Arnaud Beltrame, devenu un héros de la nation après avoir été assassiné en se substituant à une otage.

Un hommage rendu à la caserne de gendarmerie de Belfort

Les gendarmes du Territoire de Belfort ont observé une minute de silence dans la cour de la caserne de Belfort. Les policiers, pompiers, militaires et douaniers du département se sont joint à eux pour rendre hommage aux victimes de l'attentat. Le lieutenant-colonel Xavier Felten, commandant du groupement de gendarmerie du Territoire, ému, a salué le courage d'Arnaud Beltrame. Sa décision de se livrer au djihadiste à la place d'une femme prise en otage dans le Super U de Trèbes, près de Carcassonne est "une grande fierté. Ce n'est pas un geste anodin. Est-on capable de le faire? Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit un geste qu'on puisse faire. Lui l'a fait. Il est vraiment un héros de la nation. Aujourd'hui on veut lui adresser toutes notre reconnaissance. Même si ici on ne le connaissait pas sur le Territoire de Belfort, nous sommes tous avec lui, et surtout avec ses proches et sa famille de tout cœur".

Une minute de silence à la mairie de Belfort

Plus d'une centaine de personnes se sont réunies devant la mairie de Belfort, pour rendre hommage à toutes les victimes de l'attentat. Jean-Charles, belfortain, est venu saluer le courage du colonel Beltrame : "Cela me fait pleurer car je suis très ému par son geste. C'est admirable ce qu'il a fait et ce n'est même pas dans les consignes de la gendarmerie de se sacrifier et lui l'a fait. Il est allé jusqu'au bout de ses convictions". Dominique est également bouleversée et veut apporter son soutien aux familles des victimes : "La vie est fichue pour ceux qui ont perdu leurs proches. Comment peut-on vivre avec ça? Si cela m'arrivait, qu'est ce que je deviendrais ensuite? C'est effrayant. En plus personne n'est à l'abri, la preuve avec cet attentat : c'est arrivé dans une toute petite ville. On se méfie dans le métro, quand on va au spectacle, si maintenant on se méfie quand on va faire ses courses ... c'est effrayant".

A Belfort, plus d'une centaine d'habitants ont rendu hommage aux victimes de l'attentat de Trèbes © Radio France - Wassilla Guittoune

Une cérémonie se tenait au même moment à Paris, aux Invalides, réunissant plus de 1.200 invités, de nombreuses personnalités, le gouvernement et le chef de l'Etat.