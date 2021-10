Le test antigénique non-obligatoire dans les prisons, plus de 50 détenus contaminés à Béziers

Fallait-il imposer le pass sanitaire dans les prisons ? Si cela avait été le cas, y aurait-il eu autant de cas positifs au Covid-19 au centre pénitentiaire de Béziers ? Plus de 50 détenus contaminés à ce jour. Et pourtant, seulement un tiers du millier de prisonniers de l'établissement a été testé. Et le nombre de covidés pourrait être encore plus important dans les prochains jours. Difficile de ne pas faire de lien.

"Il faut s'attendre à des chiffres catastrophiques dans les prochains jours." - FO

Les syndicats tirent la sonnette d'alarme depuis plusieurs jours. Des mesures sont prise en urgence. "La situation est chaque jour plus préoccupante" dit Force Ouvrière. Forcément, cette pandémie perturbe le fonctionnement la justice.

Distanciation obligatoire pour les familles, mais seulement en théorie

Aucun test antigénique n'est obligatoire aujourd'hui pour rendre visite à un détenu, précise le ministère de la Justice. La loi du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire ne fait ainsi aucune mention d’une application de ce dispositif dans les prisons. La vaccination n'est pas obligatoire pour les détenus comme le personnel.

"On n'en serait jamais arrivé là, si le pass sanitaire avait été obligatoire dans les prisons. L'administration aurait dû avoir plus de courage" déplore Grégory Jalade, secrétaire inter-régionale de Force Ouvrière.

Une cinquantaine de cas positifs, dont deux surveillants et deux intervenants extérieurs

Cet été, les plexiglas aux parloirs ont été enlevés pour permettre aux familles et détenus de se rapprocher. Ce qui s'entend. FO expliquait à France Bleu Hérault il y a quelques jours, que cet équipement avait été retiré sous la pression des détenus. Mais vue la situation sanitaire, il a été réinstallé en urgence ces derniers jours.

La prison de Béziers, la plus touchée d'Occitanie d’après FO

Pour accéder au parloir, le port du masque est obligatoire et du gel hydroalcoolique est à la disposition du public à l’entrée. Tout contact avec le détenu est par ailleurs interdit. En théorie seulement. Un marquage au sol et une table permettent de faire respecter la distanciation.

"Les familles de détenus qui n'ont pas pass sanitaire, ne devraient pas avoir de contact physique avec les détenus sans plexiglas au parloir. On n'en serait pas là" déplore la députée Emmanuelle Ménard. La députée de la cinquième circonscription de l'Hérault a été sollicité ce vendredi notamment par des syndicats.

"Dans les prisons, il y a un brassage de mouvements important, et il est difficile de faire respecter les gestes sanitaires" rajoute Jérôme Dall'Agnol, le représentant FO au PREJ de Béziers chargé des escortes de détenus.

Le pass sanitaire, pas obligatoire pour le personnel pénitentiaire

Les membres du personnel ne sont pas concernés par la présentation d’un pass sanitaire. Les prisons ne font pas partie des établissements recevant du public comme les restaurants, cinémas...

Seules les personnes exerçant dans les unités médicales au sein du centre pénitentiaire (UHSI, UHSA…) doivent justifier d’un schéma vaccinal complet au même titre que les soignants, "parce qu’ils travaillent en milieu sanitaire", précise le ministère de la Justice. Ces employés devront donc présenter dès le 15 octobre un certificat vaccinal pour ne pas voir leur contrat de travail suspendu.

En début de semaine, l'administration a doté de masques FFP2 l'ensemble des surveillants de la prison et ceux du pôles de rattachement des extractions judiciaires (PREJ) de Béziers. Force Ouvrière en demande autant dans tous les établissements d'Occitanie.