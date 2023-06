Le testament politique de la normande Charlotte Corday, datant de 1793, vendu aux enchères à Versailles

Une lettre rarissime de Charlotte Corday sera vendue aux enchères ce dimanche 11 juin à Versailles. Charlotte Corday est une normande originaire de Caen et en juillet 1793, elle a débarqué à Paris dans l'optique de tuer le journaliste Jean-Paul Marat. 230 ans plus tard, ce testament politique est vendu aux enchères.

Un pan de l'Histoire de France

Cette simple feuille de papier représente un pan entier l’Histoire de France. Cette lettre du 12 juillet 1793, que Marie-Anne Charlotte de Corday d'Armont dit Charlotte Corday rédige dans sa chambre, est une Adresse aux Français amis des loix et de la paix. C'est un document de trois pages, saisi sur elle lors de son arrestation, où elle révèle sa détermination : "Je veux que mon dernier soupir soit utile à mes concitoyens, que ma tête, portée dans Paris, soit un signe de ralliement" peut-on lire sur le testament.

Une détermination envers l'homme à abattre : le journaliste Jean-Paul Marat, bon orateur, populaire auprès des sans-culottes. Il est considéré à l'époque comme un révolutionnaire extrémiste qui appelle à la violence et aux meurtres. Elle le tuera d'un coup couteau en plein cœur le 13 juillet au matin. Charlotte Corday devient par cet acte l'un des personnages clé de la Révolution française. Cette arrière-petite-fille de Pierre Corneille est issue de la petite noblesse et elle assumera totalement ce meurtre devant le tribunal. Elle s’y présente en meurtrière de la tyrannie : "J’ai tué un homme pour en sauver cent mille" déclare-t-elle au président.

Pour beaucoup, Charlotte Corday est l’une des rares femmes à avoir marqué la période révolutionnaire. Deux siècles plus tard, la Jeanne d'Arc de la démocratie inspire toujours les historiens et les écrivains, avec cet épisode de l’Histoire qui lie à tout jamais la Révolution française et la Normandie.

La région, le département et la ville de Caen vont enchérir

Un accord a été trouvé entre la Région Normandie, le Département du Calvados et la Ville de Caen pour enchérir demain à Versailles. Patrick Nicolle, adjoint à la Culture à la Mairie de Caen : "C'est un testament politique intéressant. Cela regarde la ville de Caen parce que Charlotte Corday est partie d'ici lorsqu'elle s'est rendu à Paris pour assassiner Marat. Il y a encore un lien fort quand on parle de la Révolution française, de la Normandie, de Charlotte Corday, En 2018, j'ai été le commissaire général d'une exposition sur Charlotte Corday, à l'hôtel de ville de Caen et cette exposition a duré six semaines et nous avons reçu 10 000 visiteurs. Donc ça prouve un véritable engouement pour cette personne. Nous préférerions bien évidemment que le testament qui est parti de Caen pour Paris en 1793, revienne à Caen en 2023", indique Patrick Nicolle.

Cette lettre a été estimée entre 80 000 et 100 000 euros par le commissaire-priseur, mais selon l'élu, "c'est la pièce maîtresse de la vente, elle devrait partir à plus de 100.000 euros".