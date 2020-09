Des supporters du TFC au Stadium contre Troyes ce samedi pour rendre hommage à Brice Taton

Cette année, c'est le nouveau président du TFC, Damien Comolli, qui salue la mémoire de Brice Taton, violemment agressé le 17 septembre 2009, en marge du match de Ligue Europa entre le Partizan Belgrade et le TFC. "Comme nous tous, je me souviens avoir été bouleversé par la barbarie dont Brice a été victime à Belgrade en 2009. Onze ans après, le TFC, ses équipes et ses supporters n'oublient pas Brice et n'oublieront pas. Notre devoir de mémoire est indispensable vis-à-vis de Brice et sa famille, et pour qu'un tel drame ne se reproduise plus !" écrit-il sur le site du club de football toulousain.

Huis-clos partiel ce 3 octobre pour lui rendre hommage

Samedi 3 octobre, dans le cadre de la rencontre face à Troyes, un nouvel hommage va être rendu au jeune supporter décédé à 28 ans. Et ce malgré la situation sanitaire qui prive les supporters toulousains de ce match. Le club prévoit de déroger au huis clos total de la rencontre en invitant les membres des Indians Tolosa et du Forza Viola FC - associations auxquelles Brice appartenait - pour lui rendre hommage tous ensemble.

L'an dernier, à l'occasion des 10 ans de la mort de Brice Taton, le club de football toulousain avait tenu à lui rendre un hommage plus important encore que les autres années, à l'occasion de la rencontre contre les Girondins de Bordeaux avec un maillot spécial tout noir floqué Brice.