Le TFC se sépare de son entraîneur Fabien Mercadal

Le club l'a annoncé ce soir : Fabien Mercadal n'est plus l'entraîneur des professionnels du TFC. C'est son homologue chez les espoirs tourangeaux qui assure l'intérim : Nourredine El Ouardani. Depuis 2011, c'est la septième fois que le club tourangeau change d'entraîneur.

C'était la défaite de trop... Après s'être incliné vendredi dernier 3 buts à 2 contre Bourg-en-Bresse, Tours compte sept points de retard contre le premier relégable Auxerre.

Sorti dès le premier tour en coupe de la Ligue, éliminé de la coupe de France par un club amateur, Saumur... Le TFC vit une saison catastrophique. Ce qui a amené son président Jean-Marc Ettori à appuyer sur la gachette.

En poste depuis le début de la saison, Fabien Mercadal jurait pourtant d'entretenir d'excellents rapports avec son employeur... Après une défaite en championnat contre Sochaux, le 18 novembre dernier, Ettori avait d'ailleurs pris la défense de son poulain contre les journalistes qui réclame son départ...

Le calendrier c'est moi qui le décide. C'est mon argent et personne ne me dictera rien du tout. C'est un scandale ! Il y a une conspiration entre la Nouvelle république et l'Équipe. C'est d'une médiocrité rare. Jean-Marc Ettori sur BeIn Sports