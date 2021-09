Le TGV a transformé la vie et l'immobilier des Vauclusiens

La Grande Vitesse fête ses 40 ans vendredi sur France Bleu. Le Vaucluse est relié au TGV depuis 2001. Le TGV a raccourci les distances, changé la vie des parisiens et des vauclusiens. Le Train à grande Vitesse a aussi attiré des entreprises et dopé le marché immobilier. Crise du Covid et TGV sont aussi des arguments pour s'installer en télétravail en Vaucluse.

Avignon tout proche de Paris

Pour Daphnée, le TGV est presque le prolongement du RER. Cette parisienne s'est installée à Avignon grâce au TGV : "je n'aurai pas choisi de m'installer dans une province ou le TGV n'est pas accessible à moins d'une demie-heure. Ca, c'est clair et net !" Sans voiture, Daphnée envisage vacances et travail en train à grande vitesse : "si demain je trouve un poste à Marseille, ça ne me dérangera pas de prendre le TGV tous les jours pour travailler"

Depuis qu'il y a le wifi dans le TGV, Amanda déménage régulièrement son bureau dans le train : "c'est une extension du bureau. Si je devais prendre l'avion, ca serait beaucoup moins pratique de descendre sur Marseille. Je perdrais beaucoup de temps et je serais moins efficace". Son entreprise est à trois minutes de la gare TGV en Courtine à Avignon. Paris est tout proche, 700 km en 2h30 : "il est nécessaire que l'entreprise reste proche d'une gare TGV, pas loin de Paris. Avignon est la solution idéale".

Bureau roulant pour les entreprises

Le fabricant d'éoliennes RES s'est installé à en Courtine pour être proche de la gare TGV. Depuis 8 ans, le directeur Pascal Craplet s'est habitué à la petite musique du train à grande vitesse : "j'ai du faire 150 aller-retours entre Avignon et Paris. Les équipes sont très souvent dans le TGV car nous avons des agences à Avignon, Lyon, Bordeaux Montpellier accessibles en TGV". Evidemment RES pense à son bilan carbone mais aussi à son efficacité pendant les déplacements puisque le wifi dans le TGV l'a transformé en bureau : "on peut lire son courrier, écrire, travailler à plusieurs. c'est presqu'un bureau".

Immobilier déposé par TGV depuis 20 ans

Le TGV a modifié les petites annonces immobilières. Le président des agents immobiliers de Vaucluse Jonathan le Corronc Clady rappelle qu'avec l'ouverture de la ligne TGV, les prix de l'immobilier avaient bondi de 140% en quelques années en Vaucluse, La tendance n'a jamais fléchi. La crise du Covid a même relancé l'attrait pour le TGV : "il y a beaucoup de postes télétravaillables qui permettent à des cadres de déplacer leur logement. Etre sur Paris n'est plus une impérieuse nécessité de carrière. Dans leurs critères de recherche d'un logement, il faut être à 20 ou 30 mn d'une gare TGV".