Le théâtre du Chêne Noir est occupé à Avignon

Partout en France des théâtres sont occupés pour demander la réouverture des lieux de culture A Avignon, un seul théâtre est occupé : le Chêne Noir. L'occupation est très symbolique puisque les comédiens et techniciens du Chêne Noir ne sont pas en permanence dans le théâtre. Le directeur du Chêne Noir soutient le mouvement.

Occuper pour revenir dans une salle de spectacles

Il n'y a pas de sac de couchage en coulisse. Juste une pancarte "théâtre occupé" sur la grille. Le comédien Camille Monet a lâché les répétitions dans la grande salle pour rejoindre l'occupation : _"depuis des mois, les salles sont fermées et je n’ai plus la possibilité de rencontrer mes élèves. Je donne des cours chez moi, je pousse ma table de salle à manger pour partager. C'est triste. On est presque obligé de faire ça en cachette". Un technicienl'interrompt. Fabien Viste avance "c’est pas simplement un besoin physique de faire des claquettes avec tes pieds. C’est parce que tu as_ un besoin social de partager et d’apporter un truc aux autres."

Pas une occupation d'enfant gâté

Le jeune comédien apprécie cette occupation qui lui permet de "revenir dans une salle de culture, de retrouver un semblant de vie". Damien Rémy, comédien au Chêne Noir précise que "cette occupation n'est pas un caprice d’enfant gâté. On ne trépigne pas pour rouvrir les lieux. On veut être considéré de la même manière que les autres acteurs économique et avoir un vision des choses de la culture. Ou alors, s’il n’y a pas de vision, nous demandons une sincérité et qu’on nous dise 'désolé on ne peut pas avoir de vision à cause de la crise sanitaire' que nous traversons".

Avoir une date pour s'organiser

Le directeur du Chêne Noir soutient cette occupation. Le directeur technique Floriant Derval demande des dates pour la reprise ou non des spectacles : "Si les pouvoirs publics pouvaient se positionner. Ne serait-ce que pour dire d’attendre jusqu'à telle date pour qu’on puisse e'organiser jusque là." Fabien Viste pense à son avenir d'intermittents : "si on ne peut plus le faire pendant 6 mois, qu'on me le dise que je m’organise pour avoir un rôle social autrement". La maire d'Avignon doit justement rencontrer la ministre de la culture lundi pour défendre les festivals d'Avignon