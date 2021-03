Le théâtre du Merlan à Marseille occupé par une vingtaine d'intermittents du spectacle

Une vingtaine d'intermittents du spectacle se réveillent "à la fraîche" ce samedi matin dans le théâtre du Merlan à Marseille. Dans les loges, les salles de réception et même les toilettes du théâtre, ils ont dormi sans chauffage cette nuit.

Vendredi soir, ils ont investi le théâtre et ont fait "leur" cérémonie des Césars, pour attribuer le César du mépris au gouvernement. Des artistes, comédiens et techniciens en colère qui demandent la réouverture des lieux culturels, fermés depuis le 30 octobre pour cause de pandémie, et une nouvelle prolongation (au-delà d'août) des droits des intermittents du spectacle.

Les comédiens et techniciens ont passé la nuit dans le théâtre, sans chauffage © Radio France - Quentin Perez de Tudela

Cette action au théâtre du Merlan est à l'initiative de plusieurs syndicats, notamment la CGT Spectacle et Synavi. Ils rejoignent le mouvement national d'occupation des lieux culturels : au moins 21 salles sont "occupées" depuis vendredi à travers la France. "On restera le plus longtemps possible" préviennent les intermittents du spectacle marseillais sur place, qui partent aujourd'hui à la recherche de couettes et de coussins pour s'installer plus confortablement.