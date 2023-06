Le timbre à l'effigie de Blaise Pascal, pour les 400 ans du mathématicien, en vente ce lundi

Blaise Pascal aurait eu 400 ans, ce 19 juin 2023. Pour célébrer l'anniversaire du célèbre mathématicien clermontois, un timbre à son effigie a été créé. Ce lundi, 600.000 exemplaires sont mis en vente partout en France, dans vos bureaux de poste, à 1,16 euro.

ⓘ Publicité

Blaise Pascal, en version colorée et modernisée

Créé pour célébrer la naissance du scientifique, le 19 juin 1623, à Clermont-Ferrand, ce timbre coloré représente Blaise Pascal sur fond de "pascaline", la calculette inventée par le mathématicien. "On m'avait demandé de m'adapter à une future gravure, donc j'ai essayé de réadapter le tableau du Musée Quilliot, en le rendant plus moderne, avec un fond très coloré. La flamme que l'on imagine entre son nom et son prénom est une interprétation du curseur d'un cadran de la pascaline. On voit le Puy-de-Dôme en arrière plan", détaille Florence Wojtyczka, la créatrice et illustratrice du timbre.

loading

Un timbre collector pour les philatélistes

Pour les philatélistes, les collectionneurs de timbres, c'est une chance inouïe d'acquérir cette nouvelle pièce, explique Michel Bauer, président de l'Association philatélique et cartophile d'Auvergne : "C'est l'apparition d'un élément de collection. Sa rareté fait beaucoup ! Les gens peuvent se rassembler autour d'un personnage qui a un lien avec eux. Blaise Pascal c'est l'homme de Clermont, de l'Auvergne. Si on est auvergnat, on a tout de suite envie de le posséder, c'est évident !"

Florence Wojtyczka cachette le timbre Blaise Pascal, à la maison du tourisme Clermont-Ferrand © Radio France - Garance Verdier