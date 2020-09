Dordogne : le timbre Jacques Chirac, désormais en vente partout en France, fabriqué à Boulazac

"Fabriquer un timbre de collection, c'est toujours une aventure !", confie Olivier Zuzlewski, le directeur de l'usine Philaposte de Boulazac. Une aventure débutée en février. Et qui s'achève dès ce lundi 28 septembre dans toute la France.

C'est au cœur de l'hiver que Sarah Bougault, dessinatrice et graveuse reçoit la commande et avec les centaines de photos du président de la République. Il faut faire un choix pour en sélectionner une, celle qui servira de modèle pour figurer sur le timbre.

Une centaine de photos au départ, puis trois, puis la sélection finale

"On était plusieurs pour choisir, ça permettait de croiser les regards, explique Sarah Bougault. On a sélectionné trois photos, j'ai fait des maquettes dessinées." Même Claude Chirac a participé au choix. Ensuite, Philaposte a choisi le portrait retenu, celui qui serait affiché sur plus de 500 000 timbres imprimés dans l'usine de Boulazac. Et la dessinatrice a pu graver le portrait du Président Chirac.

"La difficulté c'est que c'est un visage extrêmement représenté, exploré, caricaturé, poursuit la graveuse. La ressemblance doit être précise, ça demande un soin particulier." Elle avoue aussi avoir été surprise par les photos, représentant Jacques Chirac dans une posture moins solennel que naturel.

Quand vous touchez le papier, vous sentez le relief de l'encre" - Olivier Zuzlewski, directeur de l'usine Philaposte de Boulazac.

Puis en juillet, les rotatives se sont mises en fonctionnement pour que le timbre sorte. Mais ce n'était pas encore si simple, il fallait encore faire attention à certains aspects raconte Olivier Zuzlewski : "On est encore amené à faire un certain nombre d'adaptations sur les machines pour être conforme à la maquette et pour que le timbre soit le mieux réussi possible. Il y a eu des choix à faire de mise en page, de type de gravure, de couleurs...."

Un timbre en vente partout en France

Et maintenant le résultat est là. Le Président apparaît en noir et blanc, en costume, avec le drapeau tricolore en fond : "Dans le résultat de l'impression, on voit la finesse des traits de l'artiste. Quand vous touchez le papier, vous sentez le relief de l'encre."

Après une mise en vente en avant-première samedi au musée Jacques-Chirac à Sarran en Corrèze et à Paris, le timbre est disponible dans la France entière dès ce lundi 28 septembre.