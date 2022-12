Le timbre rouge de la Poste supprimé au 1er janvier 2023, au profit d'une version dématérialisée

Le bon vieux timbre rouge des lettres urgentes vit ses derniers instants. La Poste va le supprimer dès le 1er janvier 2023, pour le remplacer par une version télétransmise. Le groupe public va en effet revoir la gamme des services postaux de base , pour faire des économies et tâcher de suivre l'évolution des usages, bouleversés par l'essor des messageries électroniques et des paiements en ligne.

Un timbre de moins en moins utilisé

Le timbre rouge, qui existe depuis 1849, est utilisé pour les courriers urgents, distribués dès le lendemain. Mais il est de moins en moins demandé ces dernières années. Les volumes de distribution par timbre rouge ont été divisés par 14 depuis 2008 selon La Poste. De nombreux avions et camions circulent donc en étant seulement à moitié remplis. Par souci économique et écologique, le groupe public va donc remplacer ce carré rouge au visage de Marianne par une version dématérialisée.

Remplacé par une "e-lettre rouge"

Le timbre rouge disparaît, mais pas son principe. Il sera remplacé par la "e-lettre rouge". Concrètement, il faudra numériser le document que vous voulez envoyer avant 20 h, sur le site laposte.fr ou depuis un bureau de poste avec l'aide d'un postier. Ce document sera ensuite imprimé dans la région du destinataire, mis sous enveloppe, et distribué le lendemain. Le courrier n'aura alors que quelques kilomètres à parcourir jusqu'à la boite aux lettres.

Ce nouveau fonctionnement permettra de garantir au maximum l'objectif d'un envoi en 24 heures, et il devrait réduire l'emprunte carbone de la Poste. Le groupe prévoit une diminution des émissions de CO2 de 25 % d'ici à 2030, notamment en optimisant le remplissage des camions et en arrêtant l’utilisation de l’avion pour le transport du courrier dans l’hexagone. Cette "e lettre rouge" coûtera 1,49 € contre 1,43 € pour le timbre rouge actuel.

Le timbre vert maintenu

Si le timbre rouge va donc disparaître dans quelques jours, ce n'est pas le cas du timbre vert, prévu pour envoyer des "courriers du quotidien" (cartes postales, documents administratifs, etc.). Ce courrier arrivera en revanche plus tardivement. Le délai de distribution va passer de deux à trois jours. Bonne nouvelle pour les collectionneurs, les beaux timbres ne seront pas supprimés non plus.

Pour les envois importants et petites marchandises, à partir du 1er janvier 2023, vous pourrez vous tourner vers la Lettre Services Plus qui est de couleur turquoise. Ce nouvel affranchissement inclut automatiquement le suivi du courrier. Son délai d’acheminement est de deux jours.