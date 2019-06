Le tir de sangliers autorisé cet été en Haute-Savoie mais pas le chevreuil, ni le renard

Annecy, France

Le tir de sangliers est autorisé cet été, entre le 7 juin et le 7 septembre, en Haute-Savoie mais pas le chevreuil, ni le renard.

Dans son arrêté publié et mis en ligne sur internet ce jeudi, le préfet durcit les conditions des tirs d'été autorisés depuis dix ans sur le département.

Tenant compte des dix mille avis exprimés durant la consultation publique en avril, et de l'émoi exprimés dans une pétition de cent mille signatures, Pierre Lambert, compte tenu de la "forte affluence estivale dans les milieux naturels" interdit notamment les opérations de régulation du sanglier le dimanche et impose, des conditions de sécurité renforcées, et que les dégâts agricoles soient avérés avant autorisation de tirs.

Dans un contexte émotionnel très sensible, après la mort de deux habitants de Haute-Savoie tués par des chasseurs, la décision du préfet était très attendue.