Le tissou, la monnaie locale du Nord-Isère se prépare à éditer ses futurs billets

A Grenoble et environs existe le cairn depuis 2017. Le Nord-Isère devrait bientôt avoir sa monnaie locale (logo de l'association)

Où en est-on du projet de monnaie locale du Nord-Isère ? Début 2019, le projet prend forme avec le lancement d'une consultation sur internet pour trouver un nom. En mai 2019, le nom est dévoilé : ce sera le tissou.

Un tissou vaut un euro et le territoire concerné compte 112 communes de Bourgoin-Jallieu à La Tour-du-Pin en passant par Les Abrets ou encore Morestel. Soit 300.000 habitants. L'idée est de favoriser les échanges locaux, la consommation d'hyper-proximité. En cette rentrée 2020, deux nouvelles étapes importantes sont annoncées par l'association "les Tisserands du lien" qui porte ce dossier.

La première, c'est la constitution du réseau de commerçants, artisans, associations prêts à accepter les règlements dans cette monnaie locale. Six s'engagent officiellement : l’association mon instant Yoga, à L'Isle-d'Abeau; la ferme des Vaches Heureuses, à Saint-Victor-de-Cessieu; celle de Chantitet, à Four, qui propose volailles et œufs; Vincent Battault, apiculteur à Roche; le centre équestre Ô cheval de Roche; ainsi que le gîte La bicyclette fleurie de Villemoirieu.

La deuxième étape, c'est le lancement d'une campagne d'appel à idées pour créer les visuels des futurs billets. Les coupures seront de 1, 2, 5, 10 et bien sûr 38 ! comme le département de l'Isère. Un ou une graphiste peaufinera les idées retenues et pour financer ce travail, l'association lance également une cagnotte en ligne.