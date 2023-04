Le titre mondial de chessboxing, sport qui mélange les échecs et la boxe, se joue à Sète le 28 mai

Avez-vous déjà entendu parler du chessboxing ? C'est un sport où l'on joue une partie d'échecs ("chess" en anglais) tout en affrontant son adversaire dans un combat de boxe. Une soirée est organisée dimanche 28 mai 2023 au Théâtre de la Mer à Sète (Hérault), avec quatre combats, dont un pour le titre de champion du monde. Les meilleurs combattants mondiaux du chessboxing seront là, dont des Français. L'entrée est gratuite, il suffit de récupérer sa place ici .

Ce sport est inventé au début des années 1990 dans une bande dessinée d'Enki Bilal. Chaque match commence par trois minutes d'échecs sur un ring, en partie rapide. Si la partie ne se termine pas au bout des trois minutes, les combattants passent à la boxe. On enlève la table d'échecs, ils mettent les gants, et s'engagent dans un round de boxe de trois minutes. La seule manière de gagner et de faire échec et mat ou de mettre son adversaire KO.

"En plus des combats, il y a aura un groupe de musique, des DJs, des surprises", détaille Guillaume Salançon, le président de la fédération française de chessboxing. "On essaye de proposer un spectacle complet. Et puis faire un combat au coucher de soleil au Théâtre de la mer, c'est la consécration !"

L'Hérault est décidément une terre de chessboxing puisque le Montpelliérain Thomas Cazeneuve a été sacré champion du monde de la discipline en 2017 et 2019. Il ne tentera pas de rafler à nouveau le titre à Sète, mais espère reconquérir son titre plus tard dans la saison.

