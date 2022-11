Le titre national de "Super Mamie" décerné ce dimanche à Nice

La meilleure mamie, c'est évidemment la vôtre. Mais la "Super Mamie 2022", elle sera couronnée ce dimanche à Nice. C'est la 26ème édition d'un concours créé par Fabienne Ollier en 1996 et pas prêt de se ringardiser selon elle : "ça ne me fait pas peur, les valeurs, la famille, la transmission, la solidarité, je pense que ce sont des valeurs inébranlables et qu'on sera toujours fiers de les mettre à l'honneur."

Une mamie azuréenne parmi les candidates

Jury de prestige cette année puisqu'il sera notamment composé d'Eve Angeli ou encore de Vincent Fernandel. Côté candidates, Nadine Coatrieux-Tacci, 71 printemps, rêve d'offrir ce titre de "Super Mamie" 2022 aux Alpes-Maritimes puisque c'est LA candidate azuréenne.