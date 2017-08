Le toilettage des chiens en self-service à Auxerre

C'est ce samedi 26 Août la journée mondiale du chien. Rien n'est trop beau pour les bichonner. A Auxerre, un centre animalier propose par exemple le Self-toilettage, pratique et pas cher, surtout pour les gros chiens.

Ce centre animalier installé à Auxerre depuis 6 mois, se veut le paradis des chiens. Ici, le meilleur ami de l’homme est le roi. Nina Fator, la patronne du Cani Cat’s Center, éducateur canin depuis 10 ans, a voulu rassembler en un seul lieu le maximum de services : accessoires et nourritures bien sûr, mais aussi pension canine, séance de dressage, consultation d’une ostéopathe pour les douleurs de Médor et espace de «Self-toilettage ».

Elle voulait absolument appliquer ce concept à son centre: «Je suis une passionnée de grands chiens", explique Nina Fator "et finalement quand on se rend chez le toiletteur on se rend vite compte que c’est beaucoup plus adapté pour les petits chiens que pour les grands.»

"Ici la baignoire est a niveau donc pas besoin de se baisser, on ne se fait pas mal au dos." © Radio France - Thierry Boulant

L’espace de toilettage se présente comme une grande baignoire surélevée avec une rampe d’accès pour l’animal. Mélanie Lefebvre a adopté ce dispositif pour refaire une beauté à Lexy, sa chienne de 18 mois, un cané corso qui pèse déjà 35 kilos.«Je la lave de temps en temps à la maison mais ici c’est plus pratique» raconte-elle. "C’est vrai qu’ici la baignoire est a niveau donc pas besoin de se baisser, on ne se fait pas mal au dos et comme je suis enceinte, avec le self-toilettage je ne me fatigue pas du tout ".

Chien lavé sans forcer et salle de bain préservée.

Le système évite aussi d’avoir à nettoyer de fond en comble sa salle de bain après la douche du chien: «Quand elle s’ébroue, forcement elle met de l’eau partout », ajoute Mélanie «sans parler des poiles qui bouchent aussi la baignoire. Ici on est tranquille avec ça».

📻 Ecouter la séance de self-toilettage de Lexy

Le self-toilettage: pratique et pas cher. Le reportage de Thierry Boulant au Cani cat's center à Auxerre Copier

Après le lavage, il y a la table de séchage avec un appareil à manipuler avec attention la première fois pour que le bruit n’effraie pas l’animal. Ce service de self-toilettage est facturé 50 centimes la minute, serviettes et shampoing compris. Le prix de la location de l’espace varie donc suivant la taille du chien et la dextérité du maître que Nina Fator, la patronne, assiste parfois s’il a besoin d’un coup de main. Mais ça revient en moyenne deux fois moins cher qu’un bain chez le toiletteur.