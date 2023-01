Le Top 10 des plus grandes villes du Nord-Pas-de-Calais

Sans surprise, la capitale des Flandres est la ville la plus peuplée du Nord-Pas-de-Calais, en date du 1er janvier 2020, les derniers chiffres disponibles publiés récemment par l'Insee. Lille compte 236.234 habitants, un nombre en très légère hausse de 0,2% entre 2014 et 2020.

Tourcoing sur la 2ème marche du podium, devant Roubaix

C'est Tourcoing qui est la deuxième ville la plus peuplée de nos deux départements, avec 99.165 habitants au 1er janvier 2020, elle a gagné 0,7% d'habitants entre 2014 et 2020. Tourcoing compte environ un millier d'habitants de plus que Roubaix qui occupe donc la troisième marche du podium avec 98.066 habitants, la population y a augmenté de 0,4% entre 2014 et 2020.

Viennent ensuite à la 4ème place Dunkerque (86.545 habitants), suivi de Calais (67.744 habitants), puis Villeneuve d'Ascq (61.258 habitants), puis Valenciennes (42.738 habitants), puis Arras (42.337 habitants), puis Wattrelos (41.015 habitants), puis Boulogne-sur-Mer (40.588 habitants), puis Douai (39.842 habitants), puis Marcq-en-Barœul (38.604 habitants), puis Lens (32.458) puis Cambrai (31.559 habitants), puis Liévin (30.102 habitants).

Top des villes les plus peuplées du Nord-Pas-de-Calais au 1er janvier 2020