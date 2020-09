Le Top 3 des prénoms des bébés sarthois en 2019

5749 bébés sont nés en Sarthe en 2019. L'Insee des Pays de la Loire vient de publier le palmarès des prénoms les plus populaires pour les filles et les garçons dans le département.

Jade est le prénom le plus donné aux petites Sarthoises en 2019. Chez les garçons c'est Gabriel qui arrive en tête.

Alors qu'à l'échelle régionale le prénom Louise arrive en tête pour les filles nées en 2019 en Pays de la Loire, il est devancé par Jade en Sarthe. Chez les garçons, Gabriel supplante Raphaël. C'est ce que révèle une publication de l'Insee ce vendredi 25 septembre 2020, qui montre par ailleurs que plus de deux tiers des naissances ont lieu hors mariage dans le département.

Le Top 3 des prénoms féminins les plus populaires en Sarthe en 2019

Jade Louise Ambre

Le Top 3 des prénoms masculins les plus populaires en Sarthe en 2019

Gabriel Raphaël Léo

En grande majorité des naissances hors mariage

En Sarthe, 70% des 5749 bébés de 2019 sont nés hors mariage, soit deux points de plus que la moyenne régionale. Pour 232 de ces bébés, la mère était âgée de 40 ans ou plus, ce qui représente un peu plus de 4% des naissances.