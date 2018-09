Militants ou simples sympathisants, c'est devant le siège de la fédération du Parti communiste à Limoges qu'ils sont partis ce vendredi matin en autocar pour rejoindre Paris et participer à la fête de l'humanité à la Courneuve. Un rendez vous qu'ils espèrent tous convivial et fraternel.

Limoges, France

Il y avait beaucoup d'impatience au moment du départ ce vendredi matin devant le siège de la fédération départementale du PCF à Limoges. Des voyageurs plus ou moins militants qui n'avaient qu'une envie : vivre pleinement leur weekend à la fête de l'huma à la Courneuve. Certains y vont avant tout pour assister aux concerts mais d'autres pour échanger lors des débats sur les grands sujets de société.

"La fête de l'huma, je ne savais même pas que ça existait", Elise 19 ans

Bien sûr il y a les habitués comme Michel Paquet qui se rend à la fête depuis plus de 20 ans. Militant communiste il donne un sacré coup de pouce pour préparer les repas à base de viande (limousine) sur le stand du PC limousin "J'adore l'ambiance, c'est fraternel on fait le tour du monde avec les communistes qui viennent de Cuba, du Japon..." raconte t-il. Et bien sûr il y a des nouveaux qui vont découvrir pour la première fois la fête de l'huma comme Elise, une jeune étudiante de Limoges. "Il y a quelques mois je ne savais même pas que ça existait et puis j'ai rencontré dans ma classe des jeunes communistes, je me suis renseignée et j'ai vu qu'il y avait plein de choses mais c'est avant tout les discussions qui m’intéressent". Mais à ses côtés Mathilde l'admet "moi c'est d'abord pour les concerts que j'y vais".

La fête de l'huma, il faut y goûter", Pierre Faucon membre de la fédération du PCF en Haute-Vienne

Bien sûr la fête de l'huma c'est l'occasion pour le PCF de faire sa rentrée même si le parti a perdu bon nombre d'adhérents ces dernières années. "Mais l'essentiel ce sont les confrontations de points de vue, même si on ne partage pas les mêmes idées on peut discuter" explique Pierre Faucon membre de la fédération du PCF en Haute-Vienne. "Et c'est pour cela qu'on s'y sent bien, la fête de l'huma il faut y goûter" conclut-il.

Sur trois jours de vendredi à dimanche on attend prés de 600 000 personnes cette année à la fête de l'humanité.