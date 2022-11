Le Toulousain Antoine Dupont perd son titre de meilleur joueur mondial de l'année

Nouvelle déception pour Antoine Dupont, après sa longue suspension suite au premier carton rouge de sa carrière. La star du Stade Toulousain et du XV de France a perdu ce dimanche son titre de meilleur joueur mondial de l'année. C'est l'Irlandais Josh van der Flier qui a été sacré lors de la cérémonie des World Rugby Awards à Monaco.

Le troisième-ligne de 29 ans, finaliste de la Coupe d'Europe avec la province irlandaise du Leinster, était aussi en lice aux côtés de son compatriote et demi d'ouverture Jonathan Sexton, et du centre sud-africain Lukhanyo Am.

Ange Capuozzo révélation de l'année

Le grenoblois Ange Capuozzo, désormais joueur du Stade Toulousain, a lui été sacré révélation de l'année par la fédération internationale de rugby. Il a été décisif dans les succès historiques de l'Italie au pays de Galles (22-21) pendant le Tournoi, puis la semaine dernière contre l'Australie (28-27).

Déception pour la Toulousaine Laure Sansus

Déception également pour la Toulousaine Laure Sansus. La demi de mêlée internationale était nommée pour le titre de joueuse de l'année 2022. Mais c'est la Néo-Zélandaise Ruahei Demant qui a été sacrée et qui succède au palmarès à la deuxième-ligne anglaise Zoe Aldcroft. L'ouvreuse de 27 ans, récemment sacrée championne du monde à domicile avec les Black Ferns, était aussi en lice aux côtés de sa compatriote et ailière Portia Woodman, de la troisième ligne anglaise Alex Matthews, et de la troisième ligne canadienne Sophie de Goede.

La carrière sportive de Laure Sansus s'est arrêtée en plein mondial en Nouvelle-Zélande en octobre dernier, suite à rupture du ligament croisé antérieur du genou.