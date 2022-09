Le nageur toulousain Léon Marchand "peut aller aussi loin qu'il voudra", estime la légende Michael Phelps

Michael Phelps était l'invité d'honneur du festival "Demain le sport" organisé jeudi 22 septembre par franceinfo, avec France Télévisions et L'Équipe, à la Maison de la radio et de la musique. L'athlète américain, le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques, a parlé de sa nouvelle vie et de son combat pour la santé mentale.

Interviewé par Jérôme Val, de la Direction des sports de Radio France, Michael Phelps a aussi évoqué le parcours incroyable du Toulousain Léon Marchand, des Dauphins du Toec, nouvelle pépite de la natation française.

France info : Vous l'avez déjà rencontré ?

Michael Phelps : La première fois que je l'ai vu c'était aux Jeux olympiques. Bob [Bowman, ex-entraîneur de Michael Phelps et aujourd'hui coach de Léon Marchand] m'en a parlé et je me suis dit qu'il fallait que je prête attention à ce gamin. ll avait l'air tout petit à l'époque et il a beaucoup grandi depuis ces Jeux. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un battant. Vous l'alignez sur une course, il la gagne. Il faut juste qu'il trouve ensuite les moyens de mettre la main sur le mur avant tout le monde. Cela me rappelle la façon dont je nageais.

Je sais qu'il cherche à faire tomber mon record du monde, mais j'ai envie de lui dire, laisse-moi encore une année, juste une petite année. Mais les records sont faits pour être battus et je suis sûr qu'il va le battre. Il va avoir la chance de nager chez lui à Paris pour les Jeux olympique de Paris 2024, sur ses propres terres, chose que je n'ai jamais eu la chance de faire. Je suis sûr qu'il est impatient.

Êtes-vous impressionné par le succès de son adaptation aux États-Unis, en tant que jeune Français ?

Oui, bien sûr. Je veux dire, il a un bon exemple en la personne de son père qui était nageur. Je l'ai vu avec son père. Il a donc un bon pedigree. Il sait comment gérer des situations stressantes. Et je pense qu'il s'est très bien adapté aux États-Unis. Le groupe d'entraînement à Baltimore est l'un des meilleurs du marché. Les jeunes commencent vraiment à atteindre leur meilleur niveau. Et encore une fois, je suis juste enthousiaste à l'idée de voir ce qu'il va faire. Je pense qu'il pourrait vraiment repousser les limites.

Jusqu'où peut-il aller, Léon Marchand ?

Aussi loin qu'il voudra ! Si je devais être pointilleux sur un point, et je sais que Bob dirait la même chose, peut-être, je crois qu'il doit améliorer son dos crawlé. Il est trop lent. Vous ne pouvez pas battre le record dans l'épreuve des quatre nages si vous en ratez une.

Bob Bowman est le bon entraîneur pour Léon Marchand ?

Je pense que oui. De toute évidence, il a obtenu d'excellents résultats de sa part. Il a réussi à l'entraîner pour obtenir d'excellents résultats. Je pense que Léon est prêt à travailler. Il est prêt à nager, il est prêt à se préparer pour être aussi bon qu'il le souhaite. Donc, oui, Bob est un excellent entraîneur, évidemment. J'ai passé toute ma carrière avec lui, donc je ne dirai pas autre chose.