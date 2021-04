Le Touquet : des vacances confinées... mais au grand air !

Les vacances confinées, c'est tellement mieux sur la côte ! Ceux qui ont la chance d'avoir une résidence secondaire en profitent. Plusieurs familles sont arrivées, ce week-end, au Touquet, dans le Pas-de-Calais, mais elles semblent être moins nombreuses que pendant les vacances de février.

Jean-François a le sourire. Il a quitté Paris pour se confiner au Touquet et profite pleinement de la mer. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Ce confinement, c'est même un bonheur pour Jean-François ! Il a quitté son domicile de Boulogne-Billancourt, en région parisienne, pour s'installer au Touquet, et il se baigne très régulièrement, quelque soit la météo. "C'est clair que ça change de Paris, reconnaît-il. Et ça aide à supporter le confinement. On a le moral."

"un moment privilégié"

Romain aussi a une résidence secondaire, au Touquet. Il vient d'arriver d'Auchy-les-Mines (entre Lens et Béthune) avec sa femme et ses trois enfants, pour 15 jours de vacances très attendus : "C'est un moment privilégié en famille, dit-il avec un grand sourire. Chez nous, on n'a pas de jardin. Ici, il y a beaucoup d'espace. Les enfants en profitent et courent partout."

Romain et sa famille viennent d'arriver d'Auchy-les-Mines pour ces deux semaines de vacances confinées. © Radio France - Jean-Michel Nagat

L'interview de Romain pendant sa promenade, ce dimanche 11 avril, sur la digue du Touquet. Copier

Un peu plus loin sur la digue, il y a aussi Edmond. Habitant de Wasquehal, il est de retour au Touquet avec ses deux petits-enfants. Des retrouvailles en famille dont il compte bien profiter. Même objectif pour Didier qui vit à Cannes, mais qui est originaire du Touquet. C'est un retour à la maison, avec l'air du large et bien plus calme que pendant les vacances de février. "Il y a beaucoup moins de monde", estime-t-il, mais ce n'est pas pour le déranger, au contraire !