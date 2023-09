Le Touquet lance la rénovation complète de son front de mer

Au Touquet, l’Aqualud est une véritable verrue. Mais, au-délà, le front de mer n’est guère plus attrayant. Partant de ce constat assez partagé, la ville lance un grand plan de rénovation de cet espace entre la mer et les premiers immeubles, héritage du tout-voiture des années 1960-1970.

**"L'idée, développe Danielle Fasquelle, le maire, c'est tout simplement qu'on n'entende plus, quand certains découvrent la station, "Le Touquet, c'est magnifique, mais...." Et ce "mais", c'est toujours notre front de mer qui est très minéral, où la voiture est mise en scène malheureusement. Il a donc vocation à être largement amélioré."

Une concertation est lancée auprès des habitants et les premiers dessins des architectes sont attendus pour la fin du mois de novembre. Le projet a été confié au cabinet Baseland, celui qui a déjà refait le front de mer de Calais.

Des cabines de plage et du végétal

Au Touquet, l’espace disponible entre les immeubles et la plage fait plus de 100 m de large sur 1,7 km de long, le potentiel est énorme et rare… mais il est très mal exploité, constate Jade Robin, architecte paysagiste chez Baseland : "On sent vraiment que le stationnement a pris toute la place. Et puis, entre les poches de stationnement, on a des petits morceaux d'espaces publics. On sent qu'il y a quelque chose à amorcer pour retourner la situation. C'est vraiment la reconquète de la plage, avec plus végétalisation, plus d'espaces perméables et plus d'espaces rafraichis."

Les architectes travaillent sur de nouveaux patios, ces parties creusées qui permettent de masquer les 2.000 voitures qui stationnent et qui créent des lieux de vie. Il est ainsi question de rajouter 180 à 300 cabines de plage aux 900 qui exsistent déjà, car la demande est très forte.

Le projet de restructuration complète du front de mer du Touquet prévoit de créer de nouveaux patios et 180 à 300 cabines de plage en plus. © Radio France - Matthieu Darriet

Mais l’essentiel du projet portera sur le végétal, assure Daniel Fasquelle : "A l'origine, face aux villas, il y avait de la dune et des oyats. Et aujourd'hui, c'est important de retrouver ça, d'être en communion avec la nature, de recréer un corridor écologique entre les dunes du nord et du sud afin de les reconnecter. Nous voulons passer d'un front de mer minéral rectiligne, à un front de mer plus organique, afin qu'il soit, plus que jamais, une source de bien-être."

Dans ce projet, l’option de recréer une piscine extérieure a été étudiée, mais l’investissement de 27 millions d’euros et les charges annuelles de 3 millions ont douché les ardeurs. Techniquement, il semblait aussi impossible de l'alimenter en eau de mer, comme le demadaient des habitants. L'idée est donc abandonnée.

Par ailleurs, dans leurs premières esquisses, présentées le 27 novembre, les architectes vont devoir intégrer le projet Dune, un hôtel cinq étoiles qui doit remplacer l’Aqualud. Mais comme il y a de multiples recours, ils devront aussi prévoir une option de repli.

Côté finances, la fin des remboursements d'emprunts liés à la rénovation du Palais des congrès est programmée pour 2025, au moment où sera justement lancé le chantier du front de mer. Sachant que, pour financer cet vaste projet, la collectivité envisage de vendre une partie des places de parking qui subsisteront sur le front de mer, aux riverains qui en auraient besoin.