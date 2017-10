Le Tour 2018 traversera Larchamp, Mayenne et Villaines la Juhel !

France Bleu vous dévoile ce matin les communes mayennaises traversées par la prochaine Grande Boucle. Le Tour de France 2018 avec sa caravane et son peloton multicolore va emprunter environ 90 kilomètres de routes mayennaises.

La 7e étape du Tour de France entre Fougères et Chartres le vendredi 13 juillet 2018 traversera donc la Mayenne d'ouest en est. Et voici les communes qui auront la chance de voir passer les véhicules publicitaires et les coureurs.

La course arrivera en Mayenne par Larchamp (D522) puis prendra la direction de Saint-Denis de Gastines et Châtillon sur Colmont. Ce sera ensuite l'arrivée sur Mayenne par la route de Oisseau, afin d'éviter la Nationale 12. Les coureurs passeront dans le centre-ville de la sous-préfecture qui avait accueilli, en 1995, le départ d'un contre-la-montre par équipes vers Alençon.

Toujours en direction de l'est, le parcours empruntera la D113 (Marcillé-la-Ville, La Chappelle-au-Riboul, Loupfougères) afin d'arriver sur Villaines-la-Juhel. Ensuite, le tracé devrait emprunter la D121 en passant par Gesvres et Saint-Pierre des Nids pour prendre la route du magnifique petit village ornais, Saint-Céneri-le-Gérei situé aux carrefours de la Mayenne, de la Sarthe et de l'Orne.

Les diverses collectivités concernées ne sont pas encore au courant du tracé exact du Tour. Dans les prochains jours, l’organisateur Amaury Sport Organisation va envoyer un courrier à la Préfecture, au Département et aux communes pour leur présenter le parcours. A la fin du mois d’août, un représentant du Tour de France a repéré intégralement cette 7e étape entre Fougères et Chartres, en traversant donc la Mayenne... en toute discrétion.