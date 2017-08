Le Tour de France 2018 devrait passer par la Lozère

La ville de Mende (Lozère) devrait accueillir une arrivée de la 105e édition du Tour de France, le 21 juillet 2018.

Et si le Tour de France revenait en Lozère ? À plus d’un mois et demi de la présentation officielle du tracé 2018, le 17 octobre prochain à Paris, on s’active en coulisses.

Et le département figure à une bonne place avec une arrivée le 21 juillet 2018 : une étape au départ de Millau (Aveyron) et une arrivée à Mende (Lozère).

Un signe qui ne trompe pas

Depuis quelques jours, les hôteliers ont reçu un mail de réservation émanant d’ASO, la société organisatrice du Tour de France. Quelques lignes assorties d’une clause de confidentialité dissuasive. Au téléphone, la prudence reste de mise : "J'ai bien reçu un courrier pour 200 chambres mais rien encore d'officiel", assure un hôtelier mendois.

Une arrivée à l'aérodrome de Mende ?

Le 14 juillet 1995, Laurent Jalabert créait l'exploit à Mende après une montée mythique de la Croix Neuve. On l'appelle désormais la montée Jalabert : trois kilomètres pour gravir un dénivelé de 300 mètres, soit une pente à 10,3%, selon les chiffres officiels du Tour de France. L'altitude finale est de 1.055 m sur l'aérodrome de Mende.

On connait déjà..

Le grand départ de la 105e édition du Tour de France aura lieu le 7 juillet 2018 à Noirmoutier-en-l’Ile, en Vendée.

Les trois premières étapes et le départ de la quatrième ont été révélés par le directeur du Tour le 28 février 2017.

1re étape le 7 juillet : Noirmoutier-en-l’Ile – Fontenay-le-Comte

2e étape le 8 juillet : Mouilleron-Saint-Germain – La Roche-sur-Yon

3e étape le 9 juillet : Cholet – Cholet

4e étape le 10 juillet : La Baule - Escoublac

21e étape le 29 juillet : avenue des Champs-Élysées à Paris

Le parcours complet sera quant à lui présenté le 17 octobre 2017.