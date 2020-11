Le Tour de France 2021 passera bien par le Berry

Fin du suspens ! Ce dimanche, Christian Prudhomme, président d'ASO, a présenté le parcours du Tour de France 2021. Et comme espéré, la Grande Boucle passera enfin par le Berry.

Reportée de quelques jours à cause du confinement, la présentation officielle a enfin eu lieu ce dimanche au cours de l'émission Stade 2 diffusée sur France 3. Et le patron du Tour de France a confirmé une arrivée le 1er juillet à Châteauroux et un départ le 2 juillet de Vierzon.

Le parcours en détail

Dans le détail, comme nous vous l'avions annoncé sur France Bleu Berry, le Tour de France va arriver dans l'Indre le 1er juillet. Il sera parti de Tours le matin. Il passera notamment par Levroux avant d'arriver à Châteauroux.

Le lendemain, 2 juillet, le Tour partira de Vierzon direction Le Creusot.

Enfin le Tour en Berry

Ce passage du Tour dans l'Indre et le Cher est une vraie fête pour le Berry. L'Indre est en effet l'un des départements qui, historiquement, a été le moins traversé par la Grande Boucle depuis la création de l'épreuve.

Nicolas Sansu (Maire de Vierzon) : "Ce n'est pas qu'une étape du tour de France que nous accueillons, c'est la première fois que le Tour de France fait étape à Vierzon."

Le passage du Tour et la caravane doit permettre à la fois de fêter le sport en Berry, de valoriser les paysages berrichons et donc encourager le tourisme, et drainer d'importantes retombées économiques. Nicolas Sansu, le Maire de Vierzon attendait l'officialisation avec de réagir : "Ce n'est pas qu'une étape du Tour de France que nous accueillons, c'est la première fois que le Tour de France fait étape à Vierzon Je l'ai appris de la bouche de Christian Prudhomme le 12 juillet dernier quand le patron du tour m'a téléphoné. Il m'a dit, Nicolas il va falloir que tu réserves ton 2 juillet 2021. J'ai joué le jeu et j'ai donc attendu la communication officielle d'ASO.

Un tour, qui espérons-le, portera chance à l'enfant du pays : le Saint-Amandois Julian Alaphilippe, sacré il y a un mois champion du monde de cyclisme sur route.