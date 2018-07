Mende, France

Après 1954, 1960, 1975, 1984, 1987, 1990, 1995, 2005, 2010, 2015 et 2017, c’est la 12e fois cette année que le Tour de France s’invite en Lozère ! À Mende, ce sera la cinquième arrivée après 1995, 2005, 2010 et 2015.

Le parcours

Après avoir traversé les paysages de la Drôme, de l’Ardèche et du Gard, les 176 coureurs entreront dans le département de la Lozère au niveau de la RD998, vers Vialas, avant 16h. Ils poursuivront vers le col de la Croix de Berthel (1.088 m)puis vers Le Pont-de-Montvert qu’ils traverseront. Après un passage à proximité des Bondons, ils gagneront le col de Montmirat avant de rejoindre la RN106 puis la RN88.

Ils termineront leur course à Mende par la côte de la Croix-Neuve (ou montée Jalabert - 1.055 m) avant de franchir la ligne d’arrivée sur l’aérodrome de Mende-Brenoux.

Sur les 188 km de l’étape, dorénavant retransmise dans son intégralité, 73 km se dérouleront donc en Lozère. De belles images de la Lozère, aériennes et moto, en perspective. De cette manière, le département va pouvoir exposer sa diversité paysagère aux yeux du grand public, une belle façon de faire valoir la richesse du territoire.

La circulation

Le passage d’un tel événement sportif entraîne immanquablement des perturbations de circulation. Aussi, si vous devez vous déplacer sur le sud-est du département ce samedi, il est préférable de prendre vos précautions.

Dans un but de désengorgement, un itinéraire de délestage sera conseillé, via Le Puy en Velay-Brioude, ceci afin d’inciter les automobilistes à emprunter l’A75.

Les routes départementales et nationales suivantes seront fermées à la circulation aux heures indiquées ci-dessous, soit une heure avant le passage de la caravane publicitaire. Leur réouverture s’effectuera par tronçon, une fois la course passée (jusqu’à 15 minutes après le passage de la voiture balai).

RD998, du Gard au Pont-de-Montvert : fermeture à 13h

: fermeture à 13h RD35, du Pont-de-Montvert à la RN106 : fermeture à 13h30

: fermeture à 13h30 RN106, de la RD35 à la RN88 (Balsièges) : fermeture à 14h15

: fermeture à 14h15 RN88 et RD25 de Balsièges à l’aérodrome : fermeture à 14h30

.

La préfecture rappelle qu’il est formellement interdit de stationner le long de l’itinéraire en empiétant sur la chaussée, au risque d’entraver la course.

À Mende

Après 14h, l’accès au site d’arrivée (aérodrome Mende-Brenoux) se fera par la route de Langlade, qui sera pour l’occasion à sens unique. Les personnes installées à l’aérodrome pourront retourner en ville par la route de Langlade (inversion du sens unique) à partir de 18h. Un vaste parking accueillera les visiteurs sur le site d’arrivée.

Stationnement :

Parking de Ramilles - Hyper U (400 places) - Accès avant 14h

Parking Vernède (420 places)

Parking Lycée Notre Dame (150 places)

Parking de Mirandol (80 places)

Causse de Mende Brenoux (500 places) - Accès avant 14h

.

La sécurité

Avant, pendant et après le passage du Tour, le respect de règles simples permet d’assurer la sécurité de tous.

Risque feu de forêt : ne pas allumer de feu, ne pas jeter de cigarettes, ne pas se garer dans l’herbe sèche...

ne pas allumer de feu, ne pas jeter de cigarettes, ne pas se garer dans l’herbe sèche... Ne jetez rien dans la nature ! Emportez vos déchets avec vous et laissez les endroits où vous avez stationné aussi propres qu’à votre arrivée.

Emportez vos déchets avec vous et laissez les endroits où vous avez stationné aussi propres qu’à votre arrivée. L’utilisation de drones et autres objets volants est interdite.

.

Avant de vous rendre sur la route du Tour

L’affluence de spectateurs sur la route et la fermeture d’axes routiers entraînent d’inévitables difficultés de circulation. Informez-vous sur les horaires de passage de la course et les itinéraires conseillés auprès des mairies concernées. En attendant le passage des coureurs, pour votre sécurité et la leur :

Lors du passage de la caravane et des coureurs :

Restez derrière les barrières et rubalises.

Respectez les consignes données par les forces de l’ordre et les signaleurs.

Surveillez vos enfants et tenez-les constamment par la main.

Il est interdit de courir à côté des coureurs et de les asperger.

.

Au moment de quitter la route du Tour

Lors de la dispersion, pour que tout se déroule au mieux, respectez les consignes des forces de l’ordre. Ne cherchez pas à emprunter une voie avant sa réouverture.

Si vous avez consommé des boissons alcoolisées pendant l’attente, passez le volant à un autre conducteur.

.

Les moyens mobilisés

La gendarmerie mobilise 180 militaires pour la sécurisation de la course qui comprennent les effectifs du groupement de gendarmerie de la Lozère et les renforts mis à disposition par la région de gendarmerie.

La police engage 90 fonctionnaires dont 33 de la direction départementale de la sécurité publique de Lozère ainsi que 4 effectifs BAC (brigade anti-criminalité), 4 effectifs UCL (unité canine légère), 12 élèves gardiens de la paix et 37 CRS.

Où et quand voir passer le Tour en Lozère ?

Entrée de la Course à Vialas : vers 15h30,

Col de la Croix de Berthel : vers 15h50

Le Pont-de-Montvert : vers 16h

Col de Montmirat : vers 16h35

Croix Neuve et arrivée à l'aérodrôme de Mende : vers 17h05

.

Soyez prévoyants, les routes empruntées par les coureurs seront fermées à la circulation une heure trente à deux heures avant le passage de la caravane puis une heure trente après le passage de la course. Durant près de 3h30, il sera compliqué de traverser du sud-est au nord du département de la Lozère. Les déviations risquent de lourdement augmenter vos temps de trajet.