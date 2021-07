Le Tour de France de retour à Nîmes "avant la fin du mandat" promet Jean-Paul Fournier

Un grand tour et puis s'en va. Le grand barnum de la reine des épreuves cyclistes a quitté le Gard. Et déjà se pose la question de son retour... "avant la fin du mandat", promet le maire de Nîmes.

Un grand tour et puis s'en va. Le Tour de France a passé deux jours chez nous. Une entrée par Barjac avec arrivée et départ d'étape à Nîmes. Une dernière matinée, un dernier tour pour la caravane et beaucoup de monde, (manquaient quelques touristes) et un village du tour bondé. Une question, à quand le prochain tour, "_avant la fin du manda_t" dit Jean-Paul Fournier, pourquoi pas l'année prochaine espèrent certains.

Avant la fin du mandat

"Une fête vraiment populaire", sourit le maire de Nîmes, surtout "_après ces temps difficiles_" complète Jean-Paul Fournier qui a pu échanger avec Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Une histoire "d'amour" entre la collectivité et l'épreuve sportive.

Pour les nîmois, la question ne se pose pas

Sevrés d'événements festifs depuis l'épisode sanitaire, les nîmoises et les nîmois, (accompagnés d'un temps radieux), n'ont pas boudé le plaisir d'assister au Tour de France aux pieds des arènes. Ils en redemandent encore.

A nous d'être inventifs

La ville de Nîmes aime le Tour et vis et versa, confirme Julien Plantier, 1 er adjoint. "Cette édition a fait du bien, à un secteur d'activité qui a beaucoup souffert" (bar, restaurants, hôtellerie, Ndlr). Pour autant, explique-t-il, "nous nous devons d'associer un ou des événements pour attirer l'épreuve chez nous ". Une façon de dire que les discussions ne sont pas encore ouvertes et que le Tour de France reviendra "mais peut-être pas en 2022 comme les nîmois le souhaitent".

