Le Tour de France accélère les travaux à Malaucène (Vaucluse)

A Malaucène (Vaucluse), le Tour de France accélère le calendrier des travaux : des câbles électriques enfouis ont été changés et la chaussée de la ligne d'arrivée sera refaite. La 11e étape du Tour de France gravira le Mont Ventoux à deux reprises le 7 juillet.

La route devant la mairie et la ligne d'arrivée du Tour de France le 7 juillet 2021 seront refaites à Malaucène (Vaucluse)

Le Tour de France arrivera à Malaucène (Vaucluse) dans 3 mois mais les travaux de la ligne d'arrivée débutent mercredi. Le département refait la chaussée devant la mairie. La 11e étape du Tour de France gravira 2 fois le Ventoux le 7 juillet avec une arrivée à Malaucène. La commune et le département profitent du Tour de France pour bouleverser le calendrier des chantiers.

Câbles changés et chaussée refaite pour la ligne d'arrivée

800 mètres de cables ont été changés sous la route, juste là où passeront les coureurs dans Malaucène. La directrice d'Enedis Vaucluse Emilie Blondel a passé son planning de travaux sur le grand braquet : "on a accéléré ces projets avec l'arrivée du Tour de France pour changer les câbles et fiabiliser la fourniture d'électricité". Maintenant, c'est la route devant la mairie qui est en chantier.

Jean Firmin Bardisa, le chef de l'agence routière de Vaison la Romaine explique que les travaux sont lancés "pour et avant le Tour de France. La chaussée en centre ville est en mauvais état à l'emplacement de la ligne d'arrivée. Les usagers ne comprennent pas qu'on refasse une chaussée et qu'on l'ouvre quelques mois plus tard. Le Tour de France, c'est une journée mais les usagers vont passer sur la chaussée refaite tous les jours".

Le maire de Malaucène s'interroge sur le calendrier de rénovation des autres routes mais Frédéric Tenon apprécie cet effet Tour de France : "il fallait que la voirie soit refaite. Des travaux ont été avancés car le Tour de France arrive".

La chaussée entre le sommet du Ventoux et le Mont Serein sera aussi refaite. Les ralentisseurs en bas de la descente seront supprimés pour la sécurité du peloton.