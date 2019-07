Le Tour de France accueilli par des centaines de fans à Laragne-Montéglin dans les Hautes-Alpes

Les coureurs sont arrivés dans notre région pour la 17e étape entre Pont du Gard et Gap. C'est l'Italien Matteo Trentin qui l'a emporté. Et côté spectateurs;, c'était la folie au passage de la caravane notamment à Laragne-Montéglin dans les Hautes-Alpes.

Le Tour de France est arrivé dans notre région. Pour la 17eme étape entre Pont du Gard et Gap, les coureurs ont été accueillis par le public déchaîné. A Laragne-Montéglin, des centaines de fans sont venus acclamer les cyclistes et profiter aussi du passage de la caravane. C'est l'Italien Matteo Trentin qui a remporté cette étape et Julian Alaphilippe reste en jaune.

La caravane rencontre un énorme succès

Dereta, une fan venue tout droit de Belgique, s'offre aussi un petit tour de France : "De Colmar jusqu'à maintenant, ça fait trois semaines, j'aime bien l'ambiance et profiter de la nature et des paysages. Le sud et les Alpes tout est super bien. Nous on n'a pas ça chez nous." Les Français le savent bien, ce tour est magique et il laisse plein de souvenir. Daniel est un grand habitué du tour : "Ça fait des années, mes parents, mes grands parents. C'est une tradition, mon père me racontait quand il était jeune, il descendait sur la Canebière tous les jours pour voir les résultats de l'étape quand il n'y avait pas de radio. Maintenant on regarde sur le portable."

Toutes les générations se mélangent au bord de la route. Bruno est venu avec son fils : "Moi j'étais petit comme mon fils quand j'étais venu la dernière fois je devais avoir 8 ans. C'était surtout la voiture-balai qui m'avait impressionnée." Les enfants eux se régalent avec le passage de la caravane : "J'aime bien ramasser les jouets qu'ils envoient, les casquettes, les stylos, les bonbons." Et même les grands en profitent comme Patrick : _"_J'étais venu pour Cochonou. J'ai 58 ans donc c'est mon enfance, je me souviens de mes premiers tours de France à Briançon avec Cochonou et les fameuses deux chevaux." Les fans vont pouvoir assister ce jeudi à une nouvelle étape avec un départ depuis Embrun. Pour la 18eme étape, les difficultés ne manqueront pas avec pas moins de 3 occasions de passer la barre des 2000 mètres d'altitude. Les forçats du Tour devront ainsi venir à bout de 3 cols mythiques de Vars (2019 mètres), d'Izoard (2360 mètres) et du Galibier (2642 mètres).

Les enfants sont prêts pour voir passer la caravane © Radio France - Romane Porcon

A 68 ans, Jean Charles porte le maillot à pois © Radio France - Romane Porcon