Charente-Maritime, France

Le Tour de France passera-t-il bientôt par la Charente-Maritime ? Après le grand départ de l'édition 2018 donné ce week-end en Vendée, le président du Conseil Départemental de Charente-Maritime Dominique Bussereau lâche une petite info ce dimanche matin : "Le Tour en Charente-Maritime, c’est pour bientôt !"

Il précise à France Bleu La Rochelle attendre une "annonce officielle" pour "bientôt". On sait que Dominique Bussereau a déjà rencontré à plusieurs reprises le patron du Tour de France Christian Prudhomme, notamment en mai 2017, pour évoquer ce dossier. Dominique Bussereau avait alors fait savoir à France Bleu La Rochelle que l'idée séduisait Christian Prudhomme : il lui propose une étape, voire un grand départ (comme ce samedi via le pont de Noirmoutier), qui passerait à la fois par l'île d'Oléron et l'île de Ré, avec passage des coureurs sur les deux ponts.