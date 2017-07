Le Tour de France n'est pas passé par Bordeaux depuis 2010. Pour Arielle Piazza, adjointe aux Sports à la mairie de Bordeaux, 2018 ne sera pas non plus "la bonne année" puisque la capitale girondine accueille la Tall Ships Regatta à la mi-juin. Mais une candidature est envisagée pour 2019 ou 2020.

Le Tour de France ne passera pas par Bordeaux en 2018. "Car on a ce grand événement de la Tall Ship Regatta" explique Arielle Piazza adjointe aux Sports à la mairie de Bordeaux. La fameuse course de voiliers géants passera par le port de la Lune en juin 2018. Cela fait depuis 2010 que les coureurs ne sont pas passés par la capitale girondine. Elle avait été ville-étape : pour une arrivée depuis Salies-de-Béarn, et un départ de contre-la-montre individuel vers Pauillac en passant dans les vignes du Médoc. "C'est à l'état de réflexion, mais on va se positionner, je pense que le maire le fera très prochainement sur 2019 ou 2020 !" ajoute Arielle Piazza.

Un passage par le pont Chaban-Delmas ?

"Ce que j'espère c'est que Bordeaux ne sera pas oubliée, ajoute-t-elle. Nous avons des propositions de passage à faire, sur lesquelles nous aimerions réfléchir avec les organisateurs du Tour de France. Nous avons le Pont Chaban-Delmas, le beau stade Matmut Atlantique, la Cité du vin."

"Il y a tout un volet sur le côté nord de Bordeaux qui pourrait très bien accueillir le Tour." — Arielle Piazza

Bordeaux reste l'une des villes les plus visitées par le Tour de France depuis sa création en 1903 avec Paris. Le parcours de la Grande Boucle est dévoilé au début de l'automne précédant le Tour de France.