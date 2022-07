Le "Tour de France tout nu" de passage en Lorraine

Alors que le Tour de France Femmes passe en ce moment dans notre région, avec une étape jeudi 28 entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges, et une autre aujourd'hui au départ de Saint-Dié, un autre tour de France a fait étape chez nous. Un tour avec moins de public et surtout moins de tissu : la "World naked bike ride", randonnée à vélo naturiste, a choisi la Lorraine pour sa 11ème étape sur 16.

Pour le climat et les mobilités douces

Le mouvement naturiste organise ce tour de France jusqu'au 4 août prochain, dans plusieurs régions. "Pour que vivent la nature et notre humaNUté", voilà l'un de leurs slogans, car derrière cette randonnée, un message : défendre le climat et les mobilités douces. "Cette nudité représente la fragilité du corps humain sur le trafic routier, et par extension sur les enjeux écologiques, la fragilité de toute l'humanité face à cette catastrophe qui nous menace" explique Jean François Feunteun, président du mouvement naturiste et organisateur de l'événement.

Les cyclistes naturistes veulent défendre la nudité mais aussi le climat et les mobilités douces. © Radio France - Mohand Chibani

Mais le passage de ces naturistes n'est pas du goût de tout le monde. Alors que les cinq participants avaient prévu d'arriver en grande pompe place Stanislas, à Nancy, la préfecture a commencé par annuler totalement leur passage. La veille, ils se sont finalement vus proposer un circuit rural, dans le lunévillois, avec une boucle de 22 kilomètres, là où seules les vaches voient les cyclistes passer.

De quoi renforcer les convictions des cyclistes, qui constatent que le combat pour défendre le naturisme est loin d'être terminé. "La nudité, c'est autre chose que l'exhibition sexuelle" assure Hervé, jeune retraité qui compte faire les 16 étapes du circuit. "On régresse, puisque se mettre en topless sur la plage nous vaut des regards assassins voire la venue de la maréchaussée", déplore Bérangère, qui gère la logistique en suivant son peloton avec son camping-car.

La prochaine étape du tour de France naturiste, ce vendredi, se passe dans la Marne entre Suippes et Reims ; mais là encore, le préfet a interdit la manifestation.