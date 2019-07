Le Tour de France dans le Puy-de-Dôme : le président du département fait des propositions à Christian Prudhomme

Puy-de-Dôme, France

Le Puy-de-Dôme, un mythe pour tous ceux qui aiment le vélo. Parmi les dates magiques, le 12 juillet 1964 : un duel épique entre Raymond Poulidor et Jacques Anquetil. Depuis 1988, le Tour de France n'a plus jamais gravi les pentes du volcan. Christian Prudhomme, directeur cyclisme chez A.S.O, la société organisatrice du Tour de France, souhaiterait l'inscrire dans un futur parcours. Une hypothèse exclue par le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Mais dans une lettre en date du 11 juillet, Jean-Yves Gouttebel avance d'autres pistes.

Une arrivée à Charade ?

Voilà un an que la Chaîne des Puys-Faille de Limagne est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO souligne Jean-Yves Gouttebel. C'est le premier bien naturel en France hexagonale. "La renommée du site est désormais internationale puisqu'elle figure dans les meilleurs guides touristiques mondiaux" précise-t-il. Et il évoque "une étape en limite du périmètre inscrit avec une arrivée sur le circuit de Charade, au pied des volcans, et disposant de toutes les infrastructures nécessaires à l'accueil de la caravane du Tour et du public".

Clermont-Les monts du Forez ?

Jean-Yves Gouttebel propose aussi une étape entre Clermont-Ferrand et les monts du Forez. Il rappelle que "lacommunauté de communes Ambert-Livradois Forez a candidaté en 2017 puis en 2018".

Puis le président du conseil départemental se déclare "à la disposition" de Christian Prudhomme pour un rendez-vous. A suivre !