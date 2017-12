Le Tour de France de l'égalité lancé en octobre dernier par le gouvernement vise à recueillir l'avis des citoyens et à leur faire connaître les différentes structures qui défendent l'égalité entre les hommes et les femmes. Parmi ces structures, le CIDFF de Châlon-en-champagne.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, et la secrétaire d'État en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, ont lancé en octobre dernier le Tour de France de l'égalité. L'initiative vise à recueillir la parole des citoyens et à faire connaître les dispositifs pour l'égalité hommes/femmes.

C'est le cas des associations comme le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) basé à Châlons-en-champagne. Cette structure accueille chaque année 2000 personnes et notamment près de 400 victimes de violences conjugales dans la Marne. Parmi elles: Isabelle, Magalie et Flavia. Elles ont accepté de se confier.

Le témoignage de 3 femmes victimes de violences conjugales Copier

De gauche à droite: Isabelle, Magalie et Flavia © Radio France - Annelaure Labalette

Isabelle a souffert de violence conjugales dés le lendemain de son mariage. Le gendarme qui a recueilli sa plainte l'a redirigé vers le CIDFF. "C'est ma deuxième famille" confie-t-elle. Elle bénéficie d'un soutien psychologique, de thérapies, notamment par la méditation.

Les séances de thérapie ont aidé Magalie à sortir de la solitude: "Le fait de voir que je ne suis pas toute seule à avoir vécu ça, ça m'aide aujourd'hui à me relever."

Flavia regrette que "les administrations aient encore du mal aujourd'hui à nous orienter quand on part de chez soi." Elle a tenu bon face aux violences conjugales grâce à son travail. On lui avait recommandé de se mettre au RSA et de se reposer.

Les trois femmes aimeraient qu'un psychologue spécialisé en violences conjugales s'installe à Reims ou à Châlons-en-champagne. Le Tour de France de l'égalité recueillera dans toute la France des propositions comme celle-ci pour améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes. Un livre blanc sur le sujet sera remis à Emmanuel Macron le 8 mars 2018.

Informations pratiques