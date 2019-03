Le Tour de France de retour au Mont Aigoual en 2020 ?

Le tour de France reviendra-t-il au mont Aigoual durant l'été 2020 ? C'est la demande des élus de la commune, de l'intercommunalité, du département du Gard et de la région Occitanie. C'est en 1987 que le Tour grimpait les pentes du mont Aigoual pour la dernière fois.

Mont Aigoual, Valleraugue, France

Le mont Aigoual, 1567 mètres d'altitude avec un panorama à 360 degrés et qui file jusqu'à la Méditerranée, vaut bien une arrivée d'étape du Tour de France. C'est la lettre que viennent d'écrire la commune du Val-d'Aigoual, la communauté de communes du Pays Viganais Cévennes, le département du Gard, le département de l'Hérault et la Région Occitanie à la direction du Tour. Ces élus proposent même un parcours aux organisateurs : un passage par le cirque de Navacelles -Grand Site de France, puis les routes du pays Viganais, passage par Meyrueis et arrivée en haut du mont Aigoual. Une arrivée qui permettrait de mettre en valeur le futur Centre français d'interprétation des changements climatique.

A ce jour, il s'agit d'une lettre de demande de rencontre avec l'organisateur du Tour de France pour l'édition 2020, la 107e, pour évaluer la faisabilité technique du projet. C'est le tout début de la procédure. Contactés, les élus gardois disaient n'avoir encore aucune idée précise de ce que pourrait coûter l'organisation d'un tel événement.