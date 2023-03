Le Tour de France dicté aux écoliers d'Annemasse ville-départ de la 14 étape en juillet prochain

230 élèves de CM1 et CM2 d'Annemasse ont découvert le vélo et le Tour de France à travers la Dictée du Tour.

à J -99 du Tour de France, 230 écoliers d'Annemasse (Haute-Savoie) ont eu le droit ce vendredi à une dictée pas tout à fait comme les autres.

ⓘ Publicité

A la maison des sports d'Annemasse, le Maire Christian Dupessey supervise la dictée du Tour 2023 © Radio France - Marie AMELINE

Le 15 juillet prochain, leur ville accueillera le départ de la 14 e étape ville à destination de Morzine dans le massif du chablais. Dans le peloton ce jour-là, il y aura peut-être un garçon qui, comme eux, a usé ses fonds de culottes sur les bancs des écoles d'Annemasse.

Aurélien Paret-Peintre y a aussi appris à rouler au vélo club. Il est aujourd'hui cycliste professionnel au sein de l'équipe chambérienne AG2R Citröen.

Et c'est lui qui ce vendredi matin a joué les maîtres d'école et fait la dictée aux petits annemassiens de CM1 et CM2 des écoles Saint-Exupéry et Jean Mermoz.

Le coureur cycliste professionnel Aurélien Paret-Peintre chez lui à Annemasse pour la dictée du Tour 2023 © Radio France - Marie AMELINE

La dictée du Tour de France a été créée en 2017 par ASO, l'organisateur du TDF. L'idée étant de leur faire découvrir le vélo et leur région à travers un texte évoquant les deux thèmes.

Outre l'exercice scolaire de la dictée, les enfants sont tous montés sur un vélo, un home trainer, le temps d'un relais par équipes et d'une séance de gonflage de pneus.