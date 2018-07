Châtillon-sur-Colmont, France

C'est la fête du vélo sur une terre de cyclisme. Ce vendredi 13 juillet, les communes mayennaises, qui verront passer la caravane du Tour, ont prévu de nombreuses animations pour le public. Les villages sont aux couleurs de la Grande Boucle. Les spectateurs, qui seront du côté de Châtillon-sur-Colmont, pourront déguster une paëlla géante tout en applaudissant les coureurs. Une initiative que l'on doit au restaurateur du coin, David Legregeois. Le cuisinier va faire cuire plus de 10 kilos de riz, des dizaines de kilos de moules et de fruits de mer et des centaines de cuisses de poulet et saucisses. Le boulanger du village va prêter son four pour garder au chaud les plats.

VIDÉO le #TourdeFrance2018 en #Mayenne ce vendredi 13/07. Le village de Chatillon sur Colmont prépare une paëlla géante. pic.twitter.com/kRLg646Nac — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) July 12, 2018

A Mayenne, qui fut ville-départ du Tour en 1995, l'étape sera retransmise sur écran géant, il y aura aussi des bandas, une course de garçons de café et un grand déballage des commerçants.

illustration © Radio France

Le peloton arrivera en Mayenne à Larchamp. 80 kilomètres d'Est en Ouest jusqu'à Gesvres. Des fans de vélos sont déjà présents. Sur le parcours, de nombreux campings-cars se sont installés aux endroits stratégiques.

Sylvie et Jean-Jacques, de la région nantaise, à St-Denis-de-Gastines © Radio France

Attention ! Les routes, que va emprunter le Tour de France, seront fermées à toute circulation à partir de 8h30 ce vendredi 13 juillet. 250 gendarmes sont mobilisés pour assurer la sécurité.