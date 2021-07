Le Tour de France en Mayenne : "je mettrai bien un petit billet sur 2023 ou 2024" déclare Olivier Richefou

À quand une nouvelle étape du tour de France en Mayenne ? Le contre-la-montre du 30 juin entre Changé et Laval a rassemblé plus de 50.000 spectateurs au bord des routes. D'après le président du conseil départemental, Olivier Richefou, les amateurs de vélos pourraient encore vite avoir le sourire.

On a tous des images incroyables de la Grande Boucle en Mayenne, du coup on en redemande ! Olivier Richefou, le président du conseil départemental de la Mayenne, a revu Christian Prudhomme le patron du tour de France ce dimanche 18 juillet, lors de la dernière étape aux Champs-Élysées à Paris. Et à l'entendre, il n'est pas impossible que le Tour revienne en Mayenne très rapidement.