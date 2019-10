L'Indre et le Cher ne verront pas le Tour de France en 2020 !

Cher, France

Encore raté ! Une fois de plus, l'Indre et le Cher sont les oubliés du parcours du Tour de France. Les étapes de l'édition 2020 viennent d'être dévoilées à Paris. Et le peloton ne passera pas en Berry. Il évite nos deux départements. Le 9 juillet, la douzième étape emmènera les cyclistes de Chauvigny jusqu'à Sarran. Le Tour passe donc un peu trop à l'Ouest du Berry.

Le temps commence à se faire long : la Grande Boucle n'est plus passée chez nous depuis 2013. C'était alors une arrivée d'étape à Saint-Amand-Montrond. La ville revenait d'ailleurs régulièrement dans les rumeurs pour 2020. Il n'en est finalement rien. Les organisateurs ont préféré descendre en direction de la Corrèze.

Le Tour de France 2019 exceptionnel de Julian Alaphilippe aurait pu faire pencher la balance en faveur d'un passage dans le Berry. Ce sera pas le cas. Au micro de France Bleu Berry, le Saint-Amandois, qui a passé 14 jours en maillot jaune cet été, a fait part de sa déception mais il espère que le Berry sera mis à l'honneur dans les années à venir.