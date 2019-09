Le Tour de France ne fera pas étape en Mayenne en 2020, de sérieux doutes pour 2021

Département Mayenne, France

Il faut se faire une raison : le Tour de France ne passera pas en Mayenne l'an prochain. Après les Pyrénées, le peloton remontera vers La Rochelle et peut-être la région de Poitiers. Mais pas plus haut sur la carte ! Le Tour en Mayenne en 2021 alors ? Vraiment pas sûr malheureusement car la course s'élancera du Danemark.

Une certitude en revanche, quand le Tour repassera par le Grand Ouest, promis juré, il s'arrêtera en Mayenne selon Olivier Richefou, le président de l'exécutif départemental : "le patron du Tour me l'a dit. Avec on le souhaite une arrivée et un départ".

La dernière fois que le Tour de France a fait étape en Mayenne, c'était en 1999 à Laval. Depuis, le peloton n'a fait que traverser le département à plusieurs reprises.