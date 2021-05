Le Tour de France partira dans des conditions normales de Brest

Le Premier ministre précise la phase 2 de ce troisième déconfinement. Mercredi 19 mai, les terrasses pourront rouvrir à moitié, les stades aussi en-deçà de 1.000 spectateurs, la piscine, le sport en intérieur pour les mineurs, détaille Jean Castex dans le journal Le Parisien-Aujourd'hui en France. Le pays est en train de sortir "durablement de cette crise sanitaire".

Pas de pass sanitaire pour le Tour de France

Les courses cyclistes vont pouvoir reprendre aussi mercredi 19 mai. Et le Tour de France ? Il s'élance le 26 juin de Brest. Il devrait se passer normalement, avec des spectateurs et pas de pass sanitaire : "On n’imposera pas le pass sanitaire pour les spectateurs du Tour de France au bord des routes. Ce serait d’ailleurs impossible" explique le Premier ministre.