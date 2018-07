Les coureurs cyclistes du Tour de France passeront par le Gers et les Landes ce jeudi, dans le cadre de la 18e étape, longue de 171 kilomètres. Détail du parcours.

Landes, France

La 18e étape du Tour de France, ce jeudi, longue de 171 kilomètres entre Trie-sur-Baïse (Hautes-Pyrénées) et Pau (Pyrénées-Atlantiques) va passer par la Gascogne : les coureurs effectueront une centaine de kilomètres dans le Gers et les Landes.

Tour de France : le profil de la 18e étape entre Trie-sur-Baïse et Pau - ASO

Onze communes seront traversées dans le Gers et 13 dans le département des Landes.

Parcours de la 18e étape du Tour de France - ASO

Quelques minutes après le départ donné à 14h de Trie-sur-Baïse (Hautes Pyrénées), les coureurs arriveront dans le Gers par le petit village de Castex. Ils resteront une petite heure dans le Gers, au cours de cette première incursion dans ce département et passeront par :

Castex (passage prévu vers 14h10)

Miélan (passage prévu vers 14h15)

Laas (passage prévu entre 14h22 et 14h24)

Tillac (entre 14h24 et 14h27)

Monlezun

Marciac (entre 14h38 et 14h42

Armentieux (entre 14h46 et 14h50).

Un peu avant 15h les coureurs reviendront dans les Hautes-Pyrénées et passeront, notamment, par Maubourguet (entre 14h54 et 14h59) puis Madiran (entre 15h12 et 15h18).

Aux alentours de 15h30 le peloton sera de retour dans le Gers. Quatres communes seront alors traversées :

Aurensan (passage prévu entre 15h33 et 15h42)

Lannux (entre 15h38 et 15h47)

Bernede (entre 15h41 et 15h51)

Barcelone-du-Gers

Les coureurs entreront ensuite dans le département des Landes :

Aire-sur-l'Adour (passage prévu entre 15h46 et 15h56)

Duhort-Bachen (entre 15h55 et 16h06)

Eugénie-les-Bains (entre 16h04 et 16h16)

Bahus-Soubiran (entre 16h09 et 16h21)

Pécorade (entre 16h12 et 16h24)

Geaune (entre 16h14 et 16h26)

Castelnau-Tursan

Urgons (entre 16h21 et 16h35)

Bats (entre 16h23 et 16h37)

Samadet (entre 16h28 et 16h41)

Arboucave

Lacajunte (entre 16h38 et 16h52)

Philandenx (entre 16h40 et 16h55)

Les coureurs gagneront enfin les Pyrénées Atlantiques, direction Pau où l'arrivée est prévue entre 17h38 et 17h58.

Horaires de passage du Tour de France pour la 18e étape entre Trie-sur-Baïse et Pau - ASO

Passage de la caravane publicitaire

La caravane passera deux heures avant les coureurs : elle est annoncée à 13h42 à Aurensan, à 13h56 à Aire-sur-l'Adour, à 14h16 à Eugénie-les-Bains, à 14h26 à Geaune et à 14h41 à Samadet.

Circulation perturbée

Dans les Landes, les routes empruntées par les coureurs du Tour de France seront fermées jeudi à partir de 12h15. Elles seront rouvertes 45 minutes après le passage du véhicule de gendarmerie portant le panneau "fin de course", prévient le conseil départemental des Landes.

Les routes fermées dans les Landes sont les suivantes :

D39 : Aire-sur-l'Adour vers Duhort-Bachen

D65 : Duhort-Bachen vers Eugénie-les-Bains

D11 : Eugénie-les-Bains vers Damoulens (Bahus-Soubiran), Pécorade, Geaune

D2 : Geaune direction Castelnau-Tursan, vers Urgons, Bats, Samadet

D944 : Samadet vers Arboucave, Lacajunte, Péchevin (Philondenx)

Dans le Gers les routes empruntées par les coureurs du Tour de France seront fermées de 10h15 environ jusqu'à 17 annonce le conseil départemental.