Le Tour de France passera en Mayenne le 13 juillet 2018

Le peloton empruntera les routes mayennaises lors de la plus longue étape de l'édition 2018 entre Fougères et Chartres.

C'est officiel. Le Tour 2018 fera un crochet par notre département. L'organisateur de la Grande Boucle, ASO, l'a confirmé ce matin lors de la présentation officielle du parcours. Les amateurs de vélo pourront admirer et applaudir les meilleurs cyclistes du monde le 13 juillet 2018 lors de l'étape Fougères-Chartres, la plus longue de l'épreuve, 231 kilomètres. Le Tour traversera donc la Mayenne. C'est le nord du département qui est concerné. Pour l'instant, pas de précisions sur les villages et villes mayennais qui verront passer la caravane du Tour. La dernière fois que le peloton est passé chez nous c'était en 2016 dans la région de Craon.