Le Tour de France passera par le Col de Turini

Le colombien Egan Bernal vainqueur et en jaune en haut du Col de Turini

Nice, France

Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, ne cache pas sa satisfaction concernant l'arrivée de l'avant dernière étape du Paris-Nice en haut du Col de Turini. "Une vraie réussite qui a marqué les esprits" explique-t-il à notre micro. Des mots qu'il est facile de décoder à la lumière de ce qu'il va annoncer ce matin en compagnie de Christian Estrosi. On sait déjà que le Tour de France 2020 partira de Nice, on a compris qu'une des deux premières étapes se fera avec le Col de Turini. Les Alpes-Maritimes vont donc vivre la grande boucle à 100% en juillet 2020: un départ, deux étapes, de la montagne tout de suite, le mythique col de Turini et une fête autour du vélo pour tous les amateurs de la petite reine.