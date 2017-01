Le Tour de France prend son temps à Pau : le parcours en détail

Le Tour de France 2017 fait étape à Pau. Il arrivera le 12 juillet et repartira le 13 juillet. Le parcours exact dans la ville de Pau a été validé ce mercredi par le préfet. Cette année la course va longuement parcourir la ville.

Le Tour de France sera à Pau les 12 et 13 juillet. Le Tour aime Pau pour ses commodités d'accueil. Il y a de l'hôtellerie, et des espaces adaptés aux besoins des villages départs et arrivée. Le 12 juillet, le Tour arrivera d'Eymet en Dordogne, et le 13 il repartira de Pau pour une étape dantesque, 214 kms avec une arrivée à Peyragudes. Il y aura à l'arrivée et au départ un important parcours en ville.

Le peloton arrivera par Morlaàs, Auchan, le boulevard Tourasse, l'avenue de l'université, et du recteur Jean Sarrailh, l'avenue Jean Mermoz, la rue Michelet et enfin la place de Verdun avec une arrivée au terme d'une ligne droite de 550 mètres.

Le monsieur "arrivée" du tour de France, Stéphane Boury Partager le son sur : Copier

Cette arrivée le 12 juillet sera assez contraignante, notamment pour la cité administrative, mais toutes les mesures seront prises pour gêner le moins possible les riverains. Et puis le 13 juillet à 10h45, ce sera le départ vers Peyragudes. Une étape de 214 kms. Le village départ sera installé stade Tissié, comme en 2016, un endroit qui plaît beaucoup aux organisateurs parce qu'il y a de l'espace, cela permet au public d'approcher au plus près les coureurs. Et là encore il vont défiler tranquillement en centre-ville avant de partir par Gelos, Mazères, Bizanos, Idron. Le départ réel sera donné à Lée.

Le village départ du Tour de France sera installé au stade Tissié Partager le son sur : Copier

Des nouveautés qui vont permettre aux villes comme Pau de se montrer davantage

Pour la première fois, c'est l'intégralité des étapes que vous pourrez suivre à la télévision, dès le village départ. Le Tour, c'est une énorme machine qui se déplace, l'organisation a déjà réservé 2000 lits sur Pau et les environs, mais il y a 4500 personnes à loger au total, dont 350 journalistes. Les retombées pour la ville sont estimées à 500.000 euros. Et puis il y a l'exposition médiatique mondiale. 100 chaînes de télévision retransmettent l'événement dans 190 pays, on pourra voir le Tour et donc Pau partout dans le monde, en Chine au Japon, en Australie, et depuis l'an dernier en Suède et en Colombie.

Josy Poueyto, la madame "Tour" de la ville, ravie de montrer la nouvelle place de Verdun Partager le son sur : Copier

Et au bord des routes, il y a environ 10 à 12 millions de spectateurs, dont 20% d'étrangers. Il faut dire que le Tour de France reste l'une des dernières grandes manifestations sportives internationales gratuites.

CARTE - Le parcours détaillé du Tour de France à Pau