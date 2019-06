Le Tours Volley Ball recrute de nouvelles têtes et vise le haut niveau européen

Tours, France

Double vainqueur du championnat et de la coupe de France, le Tours Volley Ball vient de boucler son recrutement pour la saison prochaine avec le secret espoir de retrouver sa place au plus haut niveau européen.

Le TVB a déjà disputé 134 matches européens en onze participations. Le club a remporté la Ligue des champions en 2005 et a été finaliste en 2007. L'objectif cette saison sera de se qualifier pour les quarts de finale de la ligue des champions. Pour cela, le club a recruté six nouveaux joueurs dont trois sont des anciens tourangeaux qui effectuent donc un retour au bercail.

Le TVB a fait revenir à Tours trois joueurs emblématiques qui avait déjà porté les couleurs du club. Celui qui a refermé le chapitre recrutement c'est l'américain Daniel McDonnell, joueur central et excellent serveur. McDonnell est un pilier de l'équipe des Etats-Unis, il avait quitté le TVB en 2015 pour la Pologne avant de revenir en France à Tourcoing la saison passée.

Les deux autres retours enregistrés par le TVB sont ceux de deux serveurs et réceptionneurs-attaquants, le serbe Konstantin Cupkovic, 32 ans, et le tchèque Adam Bartos, 27 ans. Le premier jouait cette saison en Turquie, le second à Nice. Tous deux ont déjà passé au moins deux ans en Touraine, ils reviennent, plus forts et plus motivés que jamais selon Hubert Henno, le nouvel entraîneur du TVB, pour aider le club à atteindre les quarts de finale de la ligue des champions. Trois recrues encore rejoignent Tours : Matyas Démar, Nicolas Rossard, et Price Jarman.

Le directeur sportif Pascal Foussard est raisonnablement optimiste, le club vise un nouveau titre de champion de France. Quant à la Coupe d'Europe, pour aller au delà des quarts de finale, c'est d'abord le budget qu'il faudra bien un jour sérieusement renforce.