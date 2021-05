Le Tourangeau Axel Kahn sur son cancer : "Je vais essayer d'optimiser ce temps qu'il me reste"

Invité de France Inter ce lundi, le généticien originaire du Petit-Pressigny et président de la Ligue contre le cancer s'est confié sur son combat contre la maladie. Un témoignage poignant et puissant.

La semaine dernière, le généticien Axel Kahn, natif du Petit-Pressigny, a rendu public son cancer et annoncé se mettre en retrait de la présidence de la Ligue contre le cancer. Ce lundi matin, il s'est confié sur sa maladie chez nos confrères de France Inter. Interrogé par Léa Salamé, il a évoqué sans ambages son "combat honorable" et "l'itinéraire final" de sa vie.

Le plus probable est que je sois en train de parcourir l'itinéraire final de ma vie [...] je ne le fais pas dans la terreur - Axel Kahn

"C'est un combat qui est personnel, totalement personnel, que je vais mener seul", dit Axel Kahn. "Mais puisqu'il me reste, je ne sais pas combien de temps, mais un peu de temps, je vais essayer d'optimiser ce temps qu'il me reste."

"Le plus probable, en effet, est que je sois en train de parcourir l'itinéraire final de ma vie", indique le généticien. "Je ne le fais pas en chantant, j'aime la vie ! Mais je ne le fais pas non plus dans la terreur. Je le fais avec détermination et c'est une période qui est très importante de ma vie. J'ai souvent dit que personne n'est autre chose que ce qu'il fait. Imaginons qu'il me reste trois ou quatre semaines à pouvoir faire, mais alors le choix de ce que je fais, la manière dont je le fais sont plus importants que jamais. Donc c'est vraiment un moment intéressant de ma vie."

